Эксперт прокомментировал предложение обложить посылки из-за рубежа единым сбором

Председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов в беседе с Nation News прокомментировал предложение Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) заменить действующие пошлины на дорогостоящие зарубежные посылки единым сбором в 15%.

Как напомнил Карпов, АКИТ выступает с подобной инициативой не в первый раз.

«Ранее эксперты провели расчёты, которые показали, что администрирование посылок — достаточно дорогостоящее занятие. Поэтому есть смысл администрировать посылки стоимостью выше нескольких сотен долларов, а с учётом того, что средняя стоимость посылок в Интернете — $20, то администрирование будет существенно дороже», — сказал он.

По его мнению, это создаст ряд проблем всем участникам процесса.

Эксперт добавил, что не видит предпосылок, что такую инициативу примут.

С 2019 года в России действует беспошлинный порог в размере €500 евро.