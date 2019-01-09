В России стартовал эксперимент по оплате пошлин при интернет-покупках

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Федеральная таможенная служба и Почта России запустили совместный эксперимент по автоматической оплате пошлин при совершении интернет-покупок, сообщает пресс-служба ФТС.
В России стартовал эксперимент по оплате пошлин при интернет-покупках
  • © pixabay.com

«Он направлен на создание универсальной платформы для трансграничной интернет-торговли», — говорится в сообщении.

Отмечается, что структуры разработали технологическое решение, которое позволит взимать таможенную пошлину при помощи современных электронных сервисов непосредственно в момент покупки на маркетплейсе.

В настоящее время под эксперимент подпадают интернет-покупки, стоимость которых превышает €500, рассказали в ФТС. Ожидается, что в ближайшее время он будет расширен на более 90% объёма трансграничной интернет-торговли, поступающей в Россию в почтовых отправлениях.

В июне в Минфине поддержали идею Федеральной таможенной службы облагать пошлиной покупки любой стоимости в зарубежных интернет-магазинах.

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