В Минфине рассказали о снижении порога беспошлинной интернет-торговли

Глава департамента таможенной и налоговой политики Минфина России Алексей Сазанов заявил, что ведомство в целом согласно с идеей Федеральной таможенной службы (ФТС) облагать пошлиной покупки любой стоимости в зарубежных интернет-магазинах.

При этом он отметил, что такую норму можно вводить не ранее 2020 года.

«Надо понимать, при снижении стоимостных нормативов ввоза какое влияние это будет оказывать на загрузку людей, загрузку информационных систем — готовы они или нет. Если это будет происходить плавно, то можно говорить о дальнейшем снижении», — цитирует ТАСС Сазанова.

По его словам, первым шагом станет снижение с 1 июля порога беспошлинного ввоза товаров из зарубежных интернет-магазинов с €1000 до €500.

Ранее СМИ сообщали, что Федеральная таможенная служба направила в Минфин предложение облагать пошлиной покупки любой стоимости в зарубежных интернет-магазинах.

Экс-глава Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Алексей Фёдоров оценил возможное введение в России пошлины за покупки в зарубежных интернет-магазинах. Он выразил надежду, что россияне откажутся от зарубежных посылок и начнут меньше покупать за рубежом, что будет «колоссальный спад» в потоке иностранных посылок, занимающих 35% всей российской интернет-торговли.