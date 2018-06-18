СМИ: В России могут ввести пошлину за любую покупку в зарубежных интернет-магазинах

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В России с 2020 года может быть введена пошлина за любую покупку в зарубежных интернет-магазинах.
СМИ: В России могут ввести пошлину за любую покупку в зарубежных интернет-магазинах
  • globallookpress.com
  • © Oleksiy Maksymenko/imagebroker

Об этом пишет газета «Ведомости».

«Федеральная таможенная служба (ФТС) направила в Минфин предложение облагать пошлиной покупки любой стоимости в зарубежных интернет-магазинах», — пишет издание.

По данным газеты, нововведения могут сделать российскую интернет-торговлю конкурентоспособнее.

С 7 декабря 2017 года ФТС ввела новые требования к оформлению доставки посылок из зарубежных интернет-магазинов. Кроме того, с 1 апреля подорожали некоторые тарифы Почты России.

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