СМИ: В России могут ввести пошлину за любую покупку в зарубежных интернет-магазинах

В России с 2020 года может быть введена пошлина за любую покупку в зарубежных интернет-магазинах.

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Об этом пишет газета «Ведомости». «Федеральная таможенная служба (ФТС) направила в Минфин предложение облагать пошлиной покупки любой стоимости в зарубежных интернет-магазинах», — пишет издание. По данным газеты, нововведения могут сделать российскую интернет-торговлю конкурентоспособнее. С 7 декабря 2017 года ФТС ввела новые требования к оформлению доставки посылок из зарубежных интернет-магазинов. Кроме того, с 1 апреля подорожали некоторые тарифы Почты России.