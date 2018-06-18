Экс-глава АКИТ оценил возможное введение в России пошлины за покупки в зарубежных интернет-магазинах

Экс-глава Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Алексей Фёдоров в беседе с изданием «Ридус» оценил возможное введение в России пошлины за покупки в зарубежных интернет-магазинах.

«Никакого негатива не будет, я очень надеюсь, что российские граждане начнут платить налоги и пошлины на товары, которые импортируют из-за рубежа, точно так же, как это делают коммерческие компании», — сказал он.

Фёдоров выразил надежду, что россияне откажутся от зарубежных посылок и начнут меньше покупать за рубежом, что будет «колоссальный спад» в потоке иностранных посылок, занимающих 35% всей российской интернет-торговли.

Ранее СМИ сообщали, что Федеральная таможенная служба направила в Минфин предложение облагать пошлиной покупки любой стоимости в зарубежных интернет-магазинах.