В России предложили обложить посылки из-за рубежа единым сбором

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) выступила с предложением заменить действующие пошлины на дорогостоящие зарубежные посылки единым сбором в 15%. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Как отмечается, изначально авторы планировали взимать 20% со всех трансграничных покупок, однако в процессе разработки документа размер сбора скорректировали до 15%.

АКИТ направила соответствующее письмо в правительство. В нём ретейлеры предлагают исключить товары из иностранных интернет-магазинов из категории товаров для личного пользования.

Планируется, что такие меры уравняют условия для работы иностранных и отечественных онлайн-ретейлеров. По мнению ассоциации, в настоящее время зарубежные площадки находятся в привилегированном положении, поскольку не платят НДС и таможенную пошлину и не обязаны сертифицировать товары.

С 2019 года в России действует беспошлинный порог в размере €500 евро.