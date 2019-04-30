СМИ: Число потенциальных банкротов среди россиян снизилось на 18% в I квартале
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По данным на конец марта, из 42 млн банковских клиентов только 337,7 тыс. можно признать несостоятельными. Годом ранее таковых насчитывалось 410 тыс.
Как отметили в бюро, показатель снижается в течение трёх лет.
Потенциальные банкроты — заёмщики, которые не платят по кредиту более трёх месяцев, а размер их долга превышает 500 тыс. рублей.
Закон о банкротстве физлиц действует с 2016 года. В январе-феврале 2019-го арбитражные суды признали несостоятельными 8,3 тыс. человек.
Ранее СМИ сообщали, что объём безнадёжных долгов россиян перед банками достиг 1,56 трлн рублей в I квартале.
NashGorod.ru передавал, что жители Тюменской области взяли наличных кредитов почти на 12 млрд рублей в I квартале.