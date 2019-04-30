СМИ: Число потенциальных банкротов среди россиян снизилось на 18% в I квартале

Короткая ссылка
Число потенциальных банкротов среди россиян снизилось на 18% в I квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследование бюро кредитных историй «Эквифакс».
СМИ: Число потенциальных банкротов среди россиян снизилось на 18% в I квартале
  • © pixabay.com

По данным на конец марта, из 42 млн банковских клиентов только 337,7 тыс. можно признать несостоятельными. Годом ранее таковых насчитывалось 410 тыс.

Как отметили в бюро, показатель снижается в течение трёх лет.

Потенциальные банкроты — заёмщики, которые не платят по кредиту более трёх месяцев, а размер их долга превышает 500 тыс. рублей.

Закон о банкротстве физлиц действует с 2016 года. В январе-феврале 2019-го арбитражные суды признали несостоятельными 8,3 тыс. человек.

Ранее СМИ сообщали, что объём безнадёжных долгов россиян перед банками достиг 1,56 трлн рублей в I квартале.

NashGorod.ru передавал, что жители Тюменской области взяли наличных кредитов почти на 12 млрд рублей в I квартале.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить