СМИ: Число потенциальных банкротов среди россиян снизилось на 18% в I квартале

Число потенциальных банкротов среди россиян снизилось на 18% в I квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследование бюро кредитных историй «Эквифакс».

По данным на конец марта, из 42 млн банковских клиентов только 337,7 тыс. можно признать несостоятельными. Годом ранее таковых насчитывалось 410 тыс.

Как отметили в бюро, показатель снижается в течение трёх лет.

Потенциальные банкроты — заёмщики, которые не платят по кредиту более трёх месяцев, а размер их долга превышает 500 тыс. рублей.

Закон о банкротстве физлиц действует с 2016 года. В январе-феврале 2019-го арбитражные суды признали несостоятельными 8,3 тыс. человек.

Ранее СМИ сообщали, что объём безнадёжных долгов россиян перед банками достиг 1,56 трлн рублей в I квартале.

NashGorod.ru передавал, что жители Тюменской области взяли наличных кредитов почти на 12 млрд рублей в I квартале.