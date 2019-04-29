Качественная нефть достигла приграничной с Белоруссией станции «Дружбы»

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Соответствующая техническому регламенту нефть достигла приграничной с Белоруссией диспетчерской станции Унеча нефтепровода «Дружба». Об этом рассказал представитель вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус.
Качественная нефть достигла приграничной с Белоруссией станции «Дружбы»
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«Как планировалось, по состоянию на 12:00 29 апреля 2019 года нефть, соответствующая евразийскому техрегламенту, достигла приграничной линейной производственной диспетчерской станции «Унеча» нефтепровода «Дружба», — сказал он.

Ранее официальный представитель «Транснефти» Игорь Дёмин заявил, что загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» было умышленным и произошло через частную компанию «Самаратранснефть-терминал».

Сообщалось, что министр энергетики России Александр Новак подписал приказ о создании межведомственной комиссии по проверке нарушения качества нефти. 

Директор Центра изучения мировых энергетических рынков Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с поставками российской нефти в Белоруссию.

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