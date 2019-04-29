Россия готовит поправки, касающиеся транзита украинских товаров в Казахстан и Киргизию

Первый заместитель руководителя аппарата правительства России Сергей Приходько заявил, что российские власти прорабатывают поправки в законодательство, касающееся транзита подсанкционных украинских товаров через Россию на территорию других стран — членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в частности в Казахстан и Киргизию.

Об этом сообщает ТАСС.

«По итогам рассмотрения обращений казахстанской и киргизской сторон разрешены транзитные перевозки с Украины приоритетного для партнёров перечня промышленных товаров. При этом необходимым условием является соблюдение порядка осуществления таких перевозок, установленного указом президента России от 1 января 2016 года, через определённые стационарные и передвижные контрольные пункты на автомобильных и железнодорожных станциях», — сказал он.

Как отметил Приходько, в настоящий момент российские власти изучают вопрос внесения изменений в другие законодательные нормы, касающиеся этой темы.

«Указ действует до 1 июля 2019 года. В правительстве России прорабатывается вопрос внесения изменений в другие действующие законодательные нормы, касающиеся ввоза в Россию и транзита грузов с территории Украины в Казахстан и Киргизию при соблюдении правил навигационного пломбирования и учёта», — добавил он.

Ранее в Минэкономразвития России заявили, что орган по разрешению споров Всемирной торговой организации утвердил решение по спору России и Украины о транзите товаров.

Профессор кафедры международного права МГИМО, доктор юридических наук Дмитрий Лабин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал решение ВТО.