Подмосковье заняло первое место среди регионов по экспорту молока в 2018 году
- РИА Новости
На второй строчке оказалась Ростовская область ($11,9 млн), на третьей — Москва ($10,9 млн).
Далее следуют Омская и Белгородская области, Краснодарский край.
«Общая сумма экспорта молока вместе с молочной продукцией Московской области в прошлом году составила $103,1 млн», — добавил Разин.
Ранее progorod43.ru сообщало, что Кировская область будет участвовать в реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».