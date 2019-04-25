Подмосковье заняло первое место среди регионов по экспорту молока в 2018 году

Московская область экспортировала в 2018 году молока на сумму, превышающую $20 млн. Таким образом, она заняла первое место среди регионов России. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрея Разина.

РИА Новости

На второй строчке оказалась Ростовская область ($11,9 млн), на третьей — Москва ($10,9 млн). Далее следуют Омская и Белгородская области, Краснодарский край. «Общая сумма экспорта молока вместе с молочной продукцией Московской области в прошлом году составила $103,1 млн», — добавил Разин. Ранее progorod43.ru сообщало, что Кировская область будет участвовать в реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».