Подмосковье заняло первое место среди регионов по экспорту молока в 2018 году

Короткая ссылка
Московская область экспортировала в 2018 году молока на сумму, превышающую $20 млн. Таким образом, она заняла первое место среди регионов России. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрея Разина.
Подмосковье заняло первое место среди регионов по экспорту молока в 2018 году
  • РИА Новости

На второй строчке оказалась Ростовская область ($11,9 млн), на третьей — Москва ($10,9 млн).

Далее следуют Омская и Белгородская области, Краснодарский край.

«Общая сумма экспорта молока вместе с молочной продукцией Московской области в прошлом году составила $103,1 млн», — добавил Разин.

Ранее progorod43.ru сообщало, что Кировская область будет участвовать в реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить