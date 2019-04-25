Эксперт прокомментировал позицию Дании относительно «Северного потока — 2»

Эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков в беседе с ФАН прокомментировал позицию Дании относительно «Северного потока — 2».

«В целом позиция Дании — это изъявление воли противников «Северного потока — 2» во главе с США, которые задействовали своё мощное лобби в Европе», — заявил Простаков.

По его словам, основной конкурент российского газа — американский сжиженный газ, который намного дороже, поэтому добывающие корпорации США любыми способами пытаются снизить очень большую разницу в ценах, чтобы сделать их предложение более привлекательным, особенно при политическом давлении Вашингтона.

Тем не менее, как считает эксперт, строительство «Северного потока — 2» уже не остановить.

Ранее представитель немецкого кабмина Ульрике Деммер отреагировала на заявление депутата Европарламента, кандидата на пост главы Еврокомиссии Манфреда Вебера, который выступил против строительства газопровода «Северный поток — 2».

В марте президент Российского газового союза Сергей Чижов в беседе с НСН прокомментировал сообщения о позиции Дании по газопроводу «Северный поток — 2».