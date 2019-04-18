Объём экспорта Подмосковья превысил $7 млрд в 2018 году

Объём экспорта Московской области превысил $7 млрд в 2018 году, сообщает телеканал «360».

Об этом заявил министр инвестиций и инноваций региона Михаил Ан во время встречи с промышленниками Центрального федерального округа.

Область в прошлом году поставила за рубеж товаров на 450 млрд рублей, что составляет более 10% от валового регионального продукта.

В числе ключевых партнёров — страны СНГ, а также Индия, США, Германия, Турция, Китай и Вьетнам.

Ранее progorod43.ru сообщало, что Кировская область будет участвовать в реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».