Объём экспорта Подмосковья превысил $7 млрд в 2018 году

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Объём экспорта Московской области превысил $7 млрд в 2018 году, сообщает телеканал «360».
Объём экспорта Подмосковья превысил $7 млрд в 2018 году
  • Здание правительства Московской области / © Антон Денисов
  • РИА Новости

Об этом заявил министр инвестиций и инноваций региона Михаил Ан во время встречи с промышленниками Центрального федерального округа.

Область в прошлом году поставила за рубеж товаров на 450 млрд рублей, что составляет более 10% от валового регионального продукта.

В числе ключевых партнёров — страны СНГ, а также Индия, США, Германия, Турция, Китай и Вьетнам.

Ранее progorod43.ru сообщало, что Кировская область будет участвовать в реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

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