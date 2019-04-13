ЦБ считает вероятным снижение ключевой ставки в 2019 году

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Глава Банка России Эльвира Набиуллина на полях ежегодной встречи представителей Международного валютного фонда и Всемирного банка заявила, что предпосылок для снижения ключевой ставки ЦБ в настоящее время больше, чем для её повышения в случае развития макроэкономической ситуации в соответствии с базовым прогнозом регулятора.
ЦБ считает вероятным снижение ключевой ставки в 2019 году
  • РИА Новости

«Видим вероятность снижения ставки в этом году, но не можем сейчас точно сказать, когда это произойдёт. Мы здесь зависим от данных, которые будут поступать», — цитирует её РИА Новости.

В конце марта Центробанк принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,75% годовых. 

Своё решение регулятор объяснил тем, что показатели инфляции оказались более низкими, чем ожидалось. В Центробанке также отметили, что повышение НДС с начала года уже во многом отыграно предыдущим ростом цен. 

Подробнее — в материале RT.

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