ЦБ считает вероятным снижение ключевой ставки в 2019 году
- РИА Новости
«Видим вероятность снижения ставки в этом году, но не можем сейчас точно сказать, когда это произойдёт. Мы здесь зависим от данных, которые будут поступать», — цитирует её РИА Новости.
В конце марта Центробанк принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,75% годовых.
Своё решение регулятор объяснил тем, что показатели инфляции оказались более низкими, чем ожидалось. В Центробанке также отметили, что повышение НДС с начала года уже во многом отыграно предыдущим ростом цен.
Подробнее — в материале RT.