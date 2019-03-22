ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,75%

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Центробанк принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,75% годовых. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном пресс-службой регулятора.
ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,75%
  • РИА Новости

«Совет директоров Банка России 22 марта 2019 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,75% годовых», — говорится в сообщении.

Отмечается, что решения по ключевой ставке будут приниматься с учётом динамики инфляции и экономики относительно прогноза. Также будут учитываться риски со стороны внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

«При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает переход к снижению ключевой ставки в 2019 году», — отметил регулятор.

В начале февраля Банк России также сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых. 

Осенью 2018 года ключевая ставка была повышена до 7,5%.

21 марта Банк Англии принял решение вновь сохранить базовую процентную ставку на уровне 0,75%.

Ранее Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25—2,5% годовых.

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