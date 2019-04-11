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В Госдуме оценили идею ЕК по ситуации с «Северным потоком — 2»

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Анна Лушникова
Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал RT заявление вице-президента Еврокомиссии по энергосоюзу Мароша Шефчовича о том, что оптимальным вариантом в ситуации со строительством «Северного потока — 2» было бы создание межправсоглашения Евросоюза с Россией об аспектах работы газопровода.
В Госдуме оценили идею ЕК по ситуации с «Северным потоком — 2»
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«Если у вице-президента Еврокомиссии по энергосоюзу есть какие-то предложения, он их, конечно, может высказать. И, если они будут интересны российской стороне в розничном плане, мы их обсудим и согласимся на них. Но в данной ситуации у нас договорные отношения не с Еврокомиссией», — сказал он.

Депутат обратил внимание на то, что компании, участвующие в строительстве «Северного потока — 2», работают согласно своему плану.

«И никакое решение Еврокомиссии в данном случае не является необходимым. Так что мы обсудим любые предложения, если они будут выгодны консорциуму «Северного потока — 2». Здесь надо исходить из позиции рыночных отношений, а не позиции ультиматума», — заключил Ананских.

Ранее в Еврокомиссии заявили, что оптимальным вариантом в ситуации со строительством «Северного потока — 2» было бы создание межправсоглашения Евросоюза с Россией об аспектах работы газопровода.

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