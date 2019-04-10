США возобновили поставки венесуэльской нефти

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Соединённые Штаты возобновили поставки нефти из Венесуэлы спустя три недели нулевых закупок. За неделю, завершившуюся 5 апреля, Каракас поставлял американской стороне 139 тыс. баррелей в сутки.
США возобновили поставки венесуэльской нефти
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на обзор управления энергетической информации Минэнерго США.

Как отмечается, в годовом выражении поставки за отчётный период снизились в 4,5 раза с уровня в 631 тыс. баррелей в день.

Ранее стало известно, что Министерство финансов США ввело санкции против 34 судов венесуэльской государственной нефтедобывающей компании PDVSA, а также двух компаний, поставлявших нефть из Венесуэлы на Кубу.

Главный редактор журнала РАН «Латинская Америка» Владимир Травкин в беседе с НСН оценил санкции Вашингтона в отношении Каракаса.

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