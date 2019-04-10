Эксперт оценил значение «Северного потока — 2» для Европы

Заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в беседе с радио Sputnik оценил значение газопровода «Северный поток — 2» для Европы.

«Хотелось бы верить, что Старый Свет сможет отстоять свои стратегические интересы в сфере обеспечения собственной энергетической безопасности, конкурентоспособности собственной экономики. Для этого «Северный поток — 2» им жизненно необходим, учитывая те задачи, которые они перед собой ставят», — заявил он.

По его словам, любой дополнительный вариант доставки газа на рынок — это возможность получать его по конкурентной цене, независимо от ситуации.

Ранее стало известно, что «Северный поток — 2» построили на 40%.

В марте президент Российского газового союза Сергей Чижов в беседе с НСН прокомментировал сообщения о позиции Дании по газопроводу «Северный поток — 2».