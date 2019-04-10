Вице-премьер России Юрий Трутнев рассказал об эффекте от преференций для бизнеса в Арктике, сообщает газета «Известия».

«Мы бы хотели сохранить тот мультипликатор, который у нас получается на восточном направлении: один к десяти», — заявил он на международном арктическом форуме в Санкт-Петербурге.

То есть, напомнил Трутнев, на один рубль государственных вложений приходится десять рублей частных инвестиций.

«Получится ли несколько изменить, не знаю. Потому что Арктика сложнее: сложнее климатические условия, сложнее дела обстоят с инфраструктурой», — отметил вице-премьер.

Тем не менее, по его словам, будет сохраняться в целом та же модель.

Как добавил Трутнев, главная роль отводится предпринимателям, которые должны создавать производственные мощности, а власти станут помогать им налоговыми преференциями, предоставлением земли, инфраструктуры и ускорением государственных решений.

Ранее Трутнев заявил, что Министерство финансов России предварительно поддерживает предложения по созданию преференций для инвесторов, реализующих проекты в Арктике.