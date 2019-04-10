Трутнев рассказал об эффекте от преференций для бизнеса в Арктике

Короткая ссылка
Вице-премьер России Юрий Трутнев рассказал об эффекте от преференций для бизнеса в Арктике, сообщает газета «Известия».
Трутнев рассказал об эффекте от преференций для бизнеса в Арктике
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

«Мы бы хотели сохранить тот мультипликатор, который у нас получается на восточном направлении: один к десяти», — заявил он на международном арктическом форуме в Санкт-Петербурге.

То есть, напомнил Трутнев, на один рубль государственных вложений приходится десять рублей частных инвестиций.

«Получится ли несколько изменить, не знаю. Потому что Арктика сложнее: сложнее климатические условия, сложнее дела обстоят с инфраструктурой», — отметил вице-премьер.

Тем не менее, по его словам, будет сохраняться в целом та же модель.

Как добавил Трутнев, главная роль отводится предпринимателям, которые должны создавать производственные мощности, а власти станут помогать им налоговыми преференциями, предоставлением земли, инфраструктуры и ускорением государственных решений.

Ранее Трутнев заявил, что Министерство финансов России предварительно поддерживает предложения по созданию преференций для инвесторов, реализующих проекты в Арктике.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить