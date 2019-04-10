Минфин предварительно поддерживает льготы для бизнеса в Арктике

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Министерство финансов России предварительно поддерживает предложения по созданию преференций для инвесторов, реализующих проекты в Арктике. Об этом сообщил журналистам на V Международном арктическом форуме вице-премьер Юрий Трутнев.
Минфин предварительно поддерживает льготы для бизнеса в Арктике
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

«У нас состоялось предварительное обсуждение с министром финансов Антоном Силуановым, он в целом поддерживает все преференции, связанные с новыми проектами. Значительно более сложное отношение у него к льготам по соцстраху и к налоговому вычету по геологоразведке и объектам инфраструктуры», — сказал вице-премьер.

По его словам, основное «поле боя» будет вокруг этих показателей.

Трутнев также отметил, что членам госкомиссии по вопросам развития Арктики представили два варианта предоставления преференций инвесторам.

Первый связан с преференциями на период от 10 до 15 лет в зависимости от величины проекта и предусматривает нулевые ставки платежей по налогу на прибыль, землю и добычу полезных ископаемых.

Второй проект, как рассказал вице-премьер, предусматривает возможность снижения ставки на 7% по налогу на прибыль и примерно на две трети по другим налоговым платежам на весь срок реализации проекта.

По его словам, представители компаний склоняются ко второму варианту. 

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