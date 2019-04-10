Минфин предварительно поддерживает льготы для бизнеса в Арктике
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- РИА Новости
«У нас состоялось предварительное обсуждение с министром финансов Антоном Силуановым, он в целом поддерживает все преференции, связанные с новыми проектами. Значительно более сложное отношение у него к льготам по соцстраху и к налоговому вычету по геологоразведке и объектам инфраструктуры», — сказал вице-премьер.
По его словам, основное «поле боя» будет вокруг этих показателей.
Трутнев также отметил, что членам госкомиссии по вопросам развития Арктики представили два варианта предоставления преференций инвесторам.
Первый связан с преференциями на период от 10 до 15 лет в зависимости от величины проекта и предусматривает нулевые ставки платежей по налогу на прибыль, землю и добычу полезных ископаемых.
Второй проект, как рассказал вице-премьер, предусматривает возможность снижения ставки на 7% по налогу на прибыль и примерно на две трети по другим налоговым платежам на весь срок реализации проекта.
По его словам, представители компаний склоняются ко второму варианту.