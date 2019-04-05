Си Цзиньпин выразил надежду на скорейшее достижение торговой сделки с США

Председатель КНР Си Цзиньпин в послании американскому лидеру Дональду Трампу выразил надежду на скорейшее достижение торговой сделки с Соединёнными Штатами.

Об этом сообщается в заявлении, опубликованном агентством «Синьхуа».

«Вице-премьер Лю Хэ передал президенту Трампу устное послание от председателя КНР Си Цзиньпина, в котором китайский лидер отметил, что за последний месяц торгово-экономические команды двух стран провели целый ряд интенсивных консультаций разного рода и добились нового существенного прогресса по ключевым вопросам текста торгово-экономического соглашения», — говорится в тексте.

Си Цзиньпин выразил надежду, что «команды двух стран по торгово-экономическим вопросам на основе взаимного уважения продолжат учитывать озабоченности обеих сторон и завершат переговоры по тексту соглашения как можно скорее».

Ранее Трамп заявил, что Соединённые Штаты и Китай «очень близки» к заключению сделки в области двусторонней торговли.

В начале февраля эксперт Эдуард Лозанский в беседе с НСН прокомментировал заявление Вашингтона и Пекина о продвижении в диалоге по урегулированию вопросов в сфере торговли.