Си Цзиньпин выразил надежду на скорейшее достижение торговой сделки с США
Об этом сообщается в заявлении, опубликованном агентством «Синьхуа».
«Вице-премьер Лю Хэ передал президенту Трампу устное послание от председателя КНР Си Цзиньпина, в котором китайский лидер отметил, что за последний месяц торгово-экономические команды двух стран провели целый ряд интенсивных консультаций разного рода и добились нового существенного прогресса по ключевым вопросам текста торгово-экономического соглашения», — говорится в тексте.
Си Цзиньпин выразил надежду, что «команды двух стран по торгово-экономическим вопросам на основе взаимного уважения продолжат учитывать озабоченности обеих сторон и завершат переговоры по тексту соглашения как можно скорее».
Ранее Трамп заявил, что Соединённые Штаты и Китай «очень близки» к заключению сделки в области двусторонней торговли.
В начале февраля эксперт Эдуард Лозанский в беседе с НСН прокомментировал заявление Вашингтона и Пекина о продвижении в диалоге по урегулированию вопросов в сфере торговли.