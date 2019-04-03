Минфин: неналоговые платежи могут внести в Налоговый кодекс с 2021 года

Перевод неналоговых платежей в Налоговый кодекс в случае одобрения законопроекта будет реализован не ранее 2021 года, заявил журналистам официальный представитель Министерства финансов Андрей Лавров.

По его словам, соответствующая договорённость была достигнута в ходе заседания вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова с рабочей группой по вопросам неналоговых платежей предпринимателей.

«Таким образом, налогоплательщики и налоговые органы должны получить достаточно времени для того, чтобы адаптироваться к новым условиям. Представители бизнеса эту инициативу поддержали», — цитирует Лаврова РИА Новости.

Ранее издание «Коммерсантъ» сообщило, что Министерство финансов опубликовало проект о внесении изменений в Налоговый кодекс России с предложением добавить пять глав.

Также министр экономического развития России Максим Орешкин сообщил, что 57 тыс. человек зарегистрировались как самозанятые.

Эксперт Алисен Алисенов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил пользу налога для самозанятых.