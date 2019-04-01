Орешкин назвал число зарегистрированных самозанятых

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Министр экономического развития России Максим Орешкин сообщил, что 57 тыс. человек зарегистрировались как самозанятые. Об этом информирует ТАСС.
Орешкин назвал число зарегистрированных самозанятых
  • РИА Новости

Как отметил Орешкин, специальный налоговый режим для самозанятых может заработать на всей территории России с начала 2020 года. Он напомнил, что в настоящее время такой режим действует в четырёх регионах.

«Есть уже конкретные цифры: 57 тыс. зарегистрировано, больше 3 млн операций проведено, средний размер чека — 800 рублей, объём полученного дохода уже приближается к 3 млрд рублей», — сообщил Орешкин.

По его словам, поставлен вопрос о том, чтобы со следующего года специальный налоговый режим начал работать в целом по стране.

«Сейчас происходит последняя донастройка, определённые рекомендации выпускают налоговая служба, Центральный банк. Все проблемные моменты сейчас отрабатываются в пилотном режиме в пилотных регионах», — добавил министр экономразвития.

Ранее эксперт Алисен Алисенов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил пользу налога для самозанятых.

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