Орешкин назвал число зарегистрированных самозанятых

Министр экономического развития России Максим Орешкин сообщил, что 57 тыс. человек зарегистрировались как самозанятые. Об этом информирует ТАСС.

Как отметил Орешкин, специальный налоговый режим для самозанятых может заработать на всей территории России с начала 2020 года. Он напомнил, что в настоящее время такой режим действует в четырёх регионах.

«Есть уже конкретные цифры: 57 тыс. зарегистрировано, больше 3 млн операций проведено, средний размер чека — 800 рублей, объём полученного дохода уже приближается к 3 млрд рублей», — сообщил Орешкин.

По его словам, поставлен вопрос о том, чтобы со следующего года специальный налоговый режим начал работать в целом по стране.

«Сейчас происходит последняя донастройка, определённые рекомендации выпускают налоговая служба, Центральный банк. Все проблемные моменты сейчас отрабатываются в пилотном режиме в пилотных регионах», — добавил министр экономразвития.

Ранее эксперт Алисен Алисенов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил пользу налога для самозанятых.