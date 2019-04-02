СМИ: Минфин предложил внести в Налоговый кодекс новые главы
По данным издания, ведомство предлагает внести главы об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.
Как подчёркивается, министерство готовило данный проект больше года, а таким образом Минфин выполняет «давнее обещание кодифицировать основные действующие неналоговые платежи».
Ранее министр экономического развития России Максим Орешкин сообщил, что 57 тыс. человек зарегистрировались как самозанятые.
Эксперт Алисен Алисенов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил пользу налога для самозанятых.