СМИ: Минфин предложил внести в Налоговый кодекс новые главы

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Министерство финансов опубликовало проект о внесении изменений в Налоговый кодекс России с предложением внести пять новых глав, пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на документ.

По данным издания, ведомство предлагает внести главы об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.

Как подчёркивается, министерство готовило данный проект больше года, а таким образом Минфин выполняет «давнее обещание кодифицировать основные действующие неналоговые платежи».

Ранее министр экономического развития России Максим Орешкин сообщил, что 57 тыс. человек зарегистрировались как самозанятые.

Эксперт Алисен Алисенов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил пользу налога для самозанятых.

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