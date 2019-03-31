Эксперт оценил слова Миллера об отсутствии препятствий для «Северного потока — 2»

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Анастасия Румянцева
Замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал в беседе с RT заявление главы «Газпрома» Алексея Миллера о том, что утверждение о препятствиях строительству «Северного потока — 2» не соответствуют действительности.
Эксперт оценил слова Миллера об отсутствии препятствий для «Северного потока — 2»
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«США оказывают беспрецедентное давление на суверенные государства Европы по вопросу «Северного потока — 2», это происходит на протяжении длительного времени. Заявления, которые звучали, — элемент той беспрецедентной кампании давления, которую США организуют, спонсируют, на которую они делают ставку. Это агония американского экономического империализма, поскольку на кон поставлены серьёзные ресурсы», — отметил Шаповалов.

По словам эксперта, тем не менее проект реализуется, «несмотря на колоссальнейшее противодействие».

«Проект будет реализован в срок. Значительная часть европейских лидеров, прежде всего немецкие политики и бизнесмены, проявляют изрядную строптивость в отношении США и участвуют в реализации проекта, потому что очевидна степень прибыльности и эффективности проекта, его важность для европейских стран», — заключил он.

Ранее Миллер опроверг заявления о препятствиях для «Северного потока — 2».

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