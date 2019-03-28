В России наладят производство газовых турбин большой мощности

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Правительство России сообщило, что приняты решения о создании в стране производства газовых турбин большой мощности.
В России наладят производство газовых турбин большой мощности
  • РИА Новости

«Принятые решения позволят выпускать линейку газовых турбин большой мощности для предприятий топливно-энергетического комплекса, обеспечить конкурентоспособность российских газотурбинных установок на внутреннем и мировом рынках, технологический суверенитет страны в области газотурбинных технологий», — говорится в постановлении, опубликованном на сайте правительства.

Отмечается, что стоимость проекта по созданию производства газовых турбин большой мощности составляет не менее 14 млрд рублей.

В федеральном бюджете на 2019—2021 годы на эти цели предусмотрено 7 млрд рублей. Объём внебюджетного финансирования проекта также должен составить не менее 7 млрд рублей.

Предполагаемый объём минимального выпуска газовых турбин средней и большой мощности до конца 2032 года должен составить не менее 22 штук. 

В прошлом году правительство России опубликовало список товаров, которые запрещено ввозить в Россию с Украины.

Москва запретила импорт более 50 наименований украинских товаров. В список включены турбины (за исключением турбин для гражданских воздушных судов).

В пресс-службе Минэнерго сообщили, что запрет на поставку в Россию газовых турбин производства Украины не повлияет на планы строительства теплоэлектростанций в стране.

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