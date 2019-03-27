Ford продолжит выполнять гарантийный ремонт автомобилей в России

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Компания Ford продолжит выполнять все обязательства по гарантийному ремонту и сервисному обслуживанию автомобилей после закрытия заводов в России.
Ford продолжит выполнять гарантийный ремонт автомобилей в России
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости.

«Ford Sollers подтверждает, что все обязательства по гарантийному ремонту и сервисному обслуживанию пассажирских автомобилей будут выполнены в полном объёме», — говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что Ford завершит выпуск легковых машин в России к июлю.

Заместитель главного редактора журнала «Авто Ревю» Леонид Голованов в беседе с Newinform прокомментировал решение компании Ford не продолжать самостоятельный бизнес в России.

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