ЛУКОЙЛ закрывает офис Lukoil International Upstream West Inc. в Хьюстоне

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Глава компании ЛУКОЙЛ Вагит Алекперов сообщил о закрытии офиса Lukoil International Upstream West Inc. в Хьюстоне.
ЛУКОЙЛ закрывает офис Lukoil International Upstream West Inc. в Хьюстоне
  • Reuters

«Со сланцевой нефтью не получилось работать», — цитирует РИА Новости Алекперова.

Отмечается, что Lukoil International Upstream West Inc. занимается координацией работы зарубежных морских проектов в области разведки и добычи.

В компании ЛУКОЙЛ сообщили, что «работники офиса в Хьюстоне постепенно перераспределяются на другие объекты компании, по каждому из них принимаются индивидуальные решения».

«К 1 мая 2019 года численность работников в офисе сократится до 7 человек, они продолжат работу до конца текущего года», — заявили в компании.

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