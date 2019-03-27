ЛУКОЙЛ закрывает офис Lukoil International Upstream West Inc. в Хьюстоне

Глава компании ЛУКОЙЛ Вагит Алекперов сообщил о закрытии офиса Lukoil International Upstream West Inc. в Хьюстоне.

«Со сланцевой нефтью не получилось работать», — цитирует РИА Новости Алекперова.

Отмечается, что Lukoil International Upstream West Inc. занимается координацией работы зарубежных морских проектов в области разведки и добычи.

В компании ЛУКОЙЛ сообщили, что «работники офиса в Хьюстоне постепенно перераспределяются на другие объекты компании, по каждому из них принимаются индивидуальные решения».

«К 1 мая 2019 года численность работников в офисе сократится до 7 человек, они продолжат работу до конца текущего года», — заявили в компании.

Ранее вице-премьер России Дмитрий Козак сообщил по итогам встречи с представителями нефтяной отрасли о начале консультаций России с ЕАЭС по разработке механизма лицензирования экспорта нефти и нефтепродуктов.