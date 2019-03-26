Козак сообщил о начале консультаций с ЕАЭС по лицензированию экспорта нефти
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- РИА Новости
«Будем в ЕврАзЭС согласовывать вопросы квазилицензирования экспорта», — цитирует РИА Новости Козака.
Представитель вице-премьера Илья Джус добавил, что стороны договорились о начале консультаций с ЕАЭС по разработке этого механизма.
Ранее Козак сообщил, что правительство России приняло решение продлить соглашение с нефтяными компаниями о стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке.
По его словам, это необходимо для согласования с ЕАЭС нового механизма регулирования — лицензирования экспорта нефти и нефтепродуктов.