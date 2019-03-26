Козак сообщил о начале консультаций с ЕАЭС по лицензированию экспорта нефти

Короткая ссылка
Вице-премьер России Дмитрий Козак сообщил по итогам встречи с представителями нефтяной отрасли о начале консультаций России с ЕАЭС по разработке механизма лицензирования экспорта нефти и нефтепродуктов.
Козак сообщил о начале консультаций с ЕАЭС по лицензированию экспорта нефти
  • © Сергей Гунеев
  • РИА Новости

«Будем в ЕврАзЭС согласовывать вопросы квазилицензирования экспорта», — цитирует РИА Новости Козака.

Представитель вице-премьера Илья Джус добавил, что стороны договорились о начале консультаций с ЕАЭС по разработке этого механизма.

Ранее Козак сообщил, что правительство России приняло решение продлить соглашение с нефтяными компаниями о стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке.

По его словам, это необходимо для согласования с ЕАЭС нового механизма регулирования — лицензирования экспорта нефти и нефтепродуктов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить