В Минфине допустили снижение ставок по ипотеке до 8% раньше 2024 года
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- РИА Новости
Об этом, как передаёт ТАСС, заявил замглавы Минфина России Алексей Моисеев.
«Мы сейчас не видим опасений — с учётом цели, поставленной президентом, по выходу на 8% к 2024 году. Мы ожидаем, что этот уровень будет достигнут раньше, но, видимо, не в этом и даже не в следующем году», — сказал он.
При этом, по его словам, в ведомстве уверены, что к 2024 году будет показан «устойчивый тренд по выходу на 8%».
«А если у нас всё макроэкономическое будет хорошо развиваться, то даже и ниже», — добавил он.
Как уточняет агентство, проект «Ипотека» входит в состав нацпроекта «Жильё и городская среда», реализация которого рассчитана до конца 2024 года.
Одним из ключевых показателей является достижение значений средней ставки по ипотеке на уровне 7,9% годовых.
В середине марта российский лидер Владимир Путин призвал вернуться к ставке 8% по ипотечным кредитам, а к 2024 году добиться снижения и этого показателя.
В ЦБ не исключали возможности снижения ставок по ипотеке до 8% при достижении уровня инфляции в 4%.