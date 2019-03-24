В Госдуме оценили заявление о России как об энергетической сверхдержаве

Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал RT заявление генсека Мирового энергетического совета Кристофа Фрая о том, что Россия останется энергетической сверхдержавой вне зависимости от развития международной энергетики.

По словам Ананских, он полностью поддерживает данное заявление.

«Действительно, Россия является одним из крупнейших в мире владельцем запасов нефти и газа и их поставщиком. Трудно представить мировой рынок энергоресурсов без нашей страны», — пояснил депутат.

При этом он добавил, что Россия будет и дальше удерживать лидирующее положение в энергетической сфере.

«Мы активно разведываем новые месторождения, активно начинаем выходить на шельф. Нет сомнений в том, что Россия будет оставаться глобальным игроком на этом рынке», — заключил Ананских.

Ранее генеральный секретарь Мирового энергетического совета (МИРЭС) Кристоф Фрай заявил, что Россия останется энергетической сверхдержавой вне зависимости от развития международной энергетики.

Фрай также отметил огромные природные ресурсы и возобновляемые источники энергии, которыми обладает Россия.