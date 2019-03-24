В Госдуме оценили заявление о России как об энергетической сверхдержаве
- РИА Новости
По словам Ананских, он полностью поддерживает данное заявление.
«Действительно, Россия является одним из крупнейших в мире владельцем запасов нефти и газа и их поставщиком. Трудно представить мировой рынок энергоресурсов без нашей страны», — пояснил депутат.
При этом он добавил, что Россия будет и дальше удерживать лидирующее положение в энергетической сфере.
«Мы активно разведываем новые месторождения, активно начинаем выходить на шельф. Нет сомнений в том, что Россия будет оставаться глобальным игроком на этом рынке», — заключил Ананских.
Ранее генеральный секретарь Мирового энергетического совета (МИРЭС) Кристоф Фрай заявил, что Россия останется энергетической сверхдержавой вне зависимости от развития международной энергетики.
Фрай также отметил огромные природные ресурсы и возобновляемые источники энергии, которыми обладает Россия.