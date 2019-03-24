В МИРЭС назвали Россию энергетической сверхдержавой

Генеральный секретарь Мирового энергетического совета (МИРЭС) Кристоф Фрай заявил, что Россия останется энергетической сверхдержавой вне зависимости от развития международной энергетики.

«Я думаю, что у России есть огромные возможности. Как бы ни изменилась энергетика, Россия была и будет энергетической сверхдержавой», — цитирует Фрая РИА Новости.

Он отметил огромные природные ресурсы и возобновляемые источники энергии, которыми обладает Россия.

При этом, по его словам, в условиях растущей конкуренции Россия по-прежнему может предложить миру новые технологии для развития данной отрасли.

Ранее премьер-министр федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия Армин Лашет высказался за более активное сотрудничество с Россией в сфере энергетики.