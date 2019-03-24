В МИРЭС назвали Россию энергетической сверхдержавой

Короткая ссылка
Генеральный секретарь Мирового энергетического совета (МИРЭС) Кристоф Фрай заявил, что Россия останется энергетической сверхдержавой вне зависимости от развития международной энергетики.

«Я думаю, что у России есть огромные возможности. Как бы ни изменилась энергетика, Россия была и будет энергетической сверхдержавой», — цитирует Фрая РИА Новости.

Он отметил огромные природные ресурсы и возобновляемые источники энергии, которыми обладает Россия.

При этом, по его словам, в условиях растущей конкуренции Россия по-прежнему может предложить миру новые технологии для развития данной отрасли.

Ранее премьер-министр федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия Армин Лашет высказался за более активное сотрудничество с Россией в сфере энергетики.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить