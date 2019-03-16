Россия готова поддержать Венесуэлу в восстановлении энергосистемы

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Россия готова оказать поддержку Венесуэле и рассмотреть заявку на помощь в восстановлении энергосистемы страны, заявил российский посол в Каракасе Владимир Заемский.
Россия готова поддержать Венесуэлу в восстановлении энергосистемы
  • РИА Новости

«Конечно, наша страна готова оказать поддержку нашему стратегическому партнёру Венесуэле в это трудное для неё время», — сказал он Интерфаксу.

Как отметил дипломат, президент Венесуэлы Николас Мадуро создал специальную комиссию по расследованию аварии на ГЭС «Гури», а также обратился к России за техническим содействием.

«Что же касается восстановления энергосистемы страны, то в настоящее время венесуэльские власти вырабатывают позицию относительно приоритетных задач, которые им требуется решить в этой сфере, и обсуждают, какая помощь им для этого понадобится. После получения соответствующей заявки мы её внимательно рассмотрим», — добавил Заемский.

Ранее Мадуро назвал терактом со стороны США аварию в электросетях страны.

8 марта спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что американская сторона не имеет отношения к отключению электричества в данной латиноамериканской стране.

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