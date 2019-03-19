Путин заявил, что «Газпром» начнёт освоение Харасавэйского месторождения 20 марта

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Президент России Владимир Путин в рамках встречи с финалистами конкурса «Лидеры России» заявил, что в среду, 20 марта, корпорация «Газпром» начнёт освоение Харасавэйского месторождения на Ямале.
Путин заявил, что «Газпром» начнёт освоение Харасавэйского месторождения 20 марта
  • РИА Новости

«Потенциал в сфере энергетики у нас просто колоссальный. Завтра мы запускаем с «Газпромом» работу нового месторождения — Харасавэйского. Вместе с Бованенково это 7 трлн куб. м газа», — пояснил он.

В декабре 2018 года Путин дал старт третьему, финальному газовому промыслу Бованенковского месторождения на Ямале.

В апреле заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев не исключил строительства газопровода «Северный поток — 3». По его словам, для реализации инициативы европейские страны должны в том числе обозначить свои потребности в российском газе. 

Подробнее — в материале RT.

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