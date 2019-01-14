Handelsblatt: в ФРГ посчитали провокацией письма посла США о «Северном потоке — 2»

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МИД Германии расценил письмо американского посла Ричарда Гренелла в адрес немецких компаний, принимающих участие в проекте газопровода «Северный поток — 2», как провокацию.
Handelsblatt: в ФРГ посчитали провокацией письма посла США о «Северном потоке — 2»
  • Reuters
  • © Axel Schmidt

Об этом пишет издание Handelsblatt, ссылаясь на источники.

Как отмечается, получившие письма компании обратились в Министерство иностранных дел Германии, где им посоветовали воздержаться от ответа.

При этом, как указывается, в ведомстве «письмо воспринимается как провокация».

Ранее Bild писала, что посол США в Германии Ричард Гренелл допустил возможность введения санкций против немецких компаний, которые поддерживают «Северный поток — 2». 

Американский дипломат разослал письма ряду компаний, в которых заявил, что «газопровод несёт серьёзные геополитические последствия» для союзников США.

В бундестаге слова посла назвали «неприемлемыми», а также усомнились в том, что Гренелл знает, в какой эпохе живёт. 

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