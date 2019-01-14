Handelsblatt: в ФРГ посчитали провокацией письма посла США о «Северном потоке — 2»
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Об этом пишет издание Handelsblatt, ссылаясь на источники.
Как отмечается, получившие письма компании обратились в Министерство иностранных дел Германии, где им посоветовали воздержаться от ответа.
При этом, как указывается, в ведомстве «письмо воспринимается как провокация».
Ранее Bild писала, что посол США в Германии Ричард Гренелл допустил возможность введения санкций против немецких компаний, которые поддерживают «Северный поток — 2».
Американский дипломат разослал письма ряду компаний, в которых заявил, что «газопровод несёт серьёзные геополитические последствия» для союзников США.
В бундестаге слова посла назвали «неприемлемыми», а также усомнились в том, что Гренелл знает, в какой эпохе живёт.