Эксперт прокомментировала ситуацию с ипотекой в России
- РИА Новости
«В этом году нас ожидает рост ипотечных ставок. Плюс ещё неприятность в связи с переходом на счета эскроу, подорожает себестоимость строительства жилья. Застройщики попытаются повысить цены», — заявила она.
По её мнению, может вырасти и стоимость квадратного метра в новостройках.
Ранее сообщалось, что Сбербанк и ВТБ повышают ставки по ипотеке.
В конце 2018 года глава Сбербанка Герман Греф не исключил повышения ипотечных ставок.
Как сообщала НСН, объём выдачи ипотеки в России в октябре вырос на 40% по сравнению с прошлогодним показателем.