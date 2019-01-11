Эксперт прокомментировала ситуацию с ипотекой в России

Вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с kp.ru прокомментировала ситуацию с ипотекой в России.

«В этом году нас ожидает рост ипотечных ставок. Плюс ещё неприятность в связи с переходом на счета эскроу, подорожает себестоимость строительства жилья. Застройщики попытаются повысить цены», — заявила она.

По её мнению, может вырасти и стоимость квадратного метра в новостройках.

Ранее сообщалось, что Сбербанк и ВТБ повышают ставки по ипотеке.

В конце 2018 года глава Сбербанка Герман Греф не исключил повышения ипотечных ставок.

Как сообщала НСН, объём выдачи ипотеки в России в октябре вырос на 40% по сравнению с прошлогодним показателем.