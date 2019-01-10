Всемирный банк намерен выбрать нового главу до середины апреля

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Всемирный банк опубликовал заявление, в котором говорится, что финансовая организация собирается выбрать нового президента до середины апреля.
Всемирный банк намерен выбрать нового главу до середины апреля
  • Reuters

Как отмечается на сайте Всемирного банка, кандидаты на данную должность должны быть выдвинуты с 7 февраля до 14 марта.

«Кандидаты должны быть гражданами стран — членов банка», — говорится в сообщении.

Отмечается, что выбор нового президента закончится до весенней встречи организации. По имеющимся данным, мероприятие состоится с 12 по 14 апреля в Вашингтоне.

Ранее сообщалось, что президент Всемирного банка Джим Ён Ким заявил, что уходит в отставку 1 февраля.

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