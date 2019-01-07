Президент Всемирного банка заявил об уходе в отставку 1 февраля

Президент Всемирного банка Джим Ён Ким заявил, что уходит в отставку с 1 февраля.

Об этом сообщается на сайте финансовой организации.

Отмечается, что обязанности главы банка будет исполнять исполнительный директор Кристалина Георгиева.

В сообщении указывается, что данное решение связано с желанием Кима вернуться на работу в частный сектор экономики.

«Ким объявил, что сразу после отставки присоединится к (частной) фирме и будет работать над повышением инфраструктурных инвестиций в развивающиеся страны», — указывается в заявлении.

Ранее стало известно, что Всемирный банк планирует инвестировать $200 млрд в борьбу с изменением климата в период с 2021 по 2025 год.