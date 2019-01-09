В РТС отметили рост цен на топливо на АЗС крупных нефтекомпаний России

С 1 января стоимость топлива на АЗС крупных нефтекомпаний России выросла на 60—79 копеек, что не превышает согласованные с правительством пределы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на президента Российского топливного союза (РТС) Евгения Аркушу.

По его словам, цены менялись в зависимости от того, «на каких уровнях они были заморожены».

При этом Аркуша напомнил, что так называемая заморозка цен в рознице не распространяется на независимые АЗС, они ориентируются на рыночную ситуацию, в частности на оптовые цены и цены конкурентов.

«Если цена на 4% выше ВИНК (вертикально интегрированных нефтяных компаний России. — RT), то к независимым идут проверяющие и выясняют, почему они повысили цены», — объяснил глава РТС.

В ноябре прошлого года правительство и крупнейшие российские нефтяные компании подписали соглашение по стабилизации цен на топливо, согласно которому в текущем году возможна индексация, но в пределах инфляции, не более 4—5%.

Ранее сообщалось, что Всемирный банк понизил прогноз средней цены на нефть на 2019—2020 годы на $2 — до $67 за баррель.