В РТС отметили рост цен на топливо на АЗС крупных нефтекомпаний России
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- РИА Новости
По его словам, цены менялись в зависимости от того, «на каких уровнях они были заморожены».
При этом Аркуша напомнил, что так называемая заморозка цен в рознице не распространяется на независимые АЗС, они ориентируются на рыночную ситуацию, в частности на оптовые цены и цены конкурентов.
«Если цена на 4% выше ВИНК (вертикально интегрированных нефтяных компаний России. — RT), то к независимым идут проверяющие и выясняют, почему они повысили цены», — объяснил глава РТС.
В ноябре прошлого года правительство и крупнейшие российские нефтяные компании подписали соглашение по стабилизации цен на топливо, согласно которому в текущем году возможна индексация, но в пределах инфляции, не более 4—5%.
Ранее сообщалось, что Всемирный банк понизил прогноз средней цены на нефть на 2019—2020 годы на $2 — до $67 за баррель.