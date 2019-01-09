Всемирный банк понизил прогноз цен на нефть на 2019—2020 годы

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Всемирный банк понизил прогноз средней цены на нефть на 2019—2020 годы на $2 — до $67 за баррель. Об этом говорится в соответствующем докладе банка по перспективам мировой экономики за январь.

«Цены на нефть ожидаются на уровне $67 за баррель в 2019 и 2020 годах, что на $2 ниже, чем ожидалось в июне», — цитирует доклад РИА Новости.

При этом отмечается, что неопределённость прогноза «очень высока».

Ранее первый вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов заявил, что динамика снижения цен на нефть «практически не беспокоит», так как у России накоплены «хорошие резервы».

В сентябре 2018 года глава Минэнерго Александр Новак в беседе с газетой «Известия» рассказал, какой вид топлива считает наиболее перспективным.

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