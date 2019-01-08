Эксперт оценил перспективы роста средних зарплат россиян в 2019— 2021 годах

Проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов в беседе с «Российской газетой» оценил перспективы роста средних заработных плат россиян в 2019—2021 годах.

Основываясь на прогнозе Минэкономразвития о темпах роста зарплат в регионах, эксперт сказал, что показатель будет увеличиваться на 4—5% в год.

«Прогноз Министерства экономического развития по темпам роста заработной платы в своей основе предполагает несколько условий», — отметил Сафонов.

В частности, темпы роста экономики должны быть на уровне не менее 1,8—2,1% в год. Также потребуется увеличение денежных доходов граждан в целом.

Как добавил эксперт, можно предположить, что оценки Минэкономразвития темпов роста средней зарплаты — это оптимистический сценарий.

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