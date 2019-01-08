Эксперт оценил введение в эксплуатацию терминала по приёму газа в Калининграде

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в разговоре с RT оценил введение российским лидером Владимиром Путиным в эксплуатацию терминала по приёму природного газа c плавучей регазификационной платформы в Калининграде.

«Калининградский терминал является по сути резервной системой, повышает надёжность газоснабжения региона. Потому что сейчас газ поступает по трубопроводу через Литву, соответственно это транзитный газопровод, для того, чтобы не зависеть от транзитёра, «Газпром» построил этот СПГ-терминал. Он был изготовлен в Южной Корее, это плавучая станция, она крепится к берегу. В дальнейшем её можно будет продать или переместить в другой регион, это не стационарный объект, это мобильный проект. Он призван повысить надёжность газоснабжения, чтобы не зависеть от одного маршрута», — пояснил Юшков.

Он также отметил, что подобный терминал может использоваться как хранилище, либо как перевалочный пункт для газа.

При этом Юшков не исключил его использование для бункеровки судов.

«Сейчас приняты конвенции, которые призывают снизить использовать высокосернистого топлива, чтобы было меньше выбросов в атмосферу и в море, все суда начинают переходить на сжиженный природный газ. Из Калининграда можно будет заправлять суда. Рынок открыт, ни кого ещё нет в Балтийском море таких возможностей, Россия может занять существенную долю бункеровки СПГ в Балтийском море», — заключил Юшков.

Ранее Путин ввёл в эксплуатацию терминал по приёму газа в Калининграде.

По словам президента России, запущенный в Калининградской области терминал позволяет избавиться практически ото всех транзитных рисков для области.