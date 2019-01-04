МИД Польши назвал «Северный поток — 2» угрозой антироссийским санкциям

Проект газопровода «Северный поток — 2» разрушает эффект от санкций и «убивает» Украину, заявил в интервью Handelsblatt министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович.

По его словам, необходимы «более решительные действия в отношении России со стороны Евросоюза и НАТО».

«Здесь вопрос «Северного потока — 2» является центральным: трубопровод разрушает эффект санкций. «Северный поток — 2» убивает Украину. Если транзит российского газа через Украину прекратится, страна потеряет не только значительные доходы, но и прежде всего гарантию защиты от дальнейшей российской агрессии», — заявил польский министр.

Ранее лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко также заявляла, что ужесточение санкций против России несовместимо с реализацией «Северного потока — 2».

Президент России Владимир Путин подчёркивал, что проект газопровода связан с увеличением потребления энергии в европейских странах и не закрывает возможности для транзита газа через Украину.