США заблокировали учреждение третейской группы ВТО для рассмотрения спора с Россией

Минэкономразвития России сообщило, что США заблокировали учреждение третейской группы во Всемирной торговой организации (ВТО) для рассмотрения спора с российской стороной по поводу тарифов на сталь и алюминий.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Как и предполагалось, США сегодня заблокировали учреждение третейской группы ВТО для рассмотрения спора по тарифам на сталь и алюминий. Россия намерена повторно запросить учреждение третейской группы в ноябре», — сообщили в министерстве.

В Минэкономразвития отметили, что в этом случае группа будет учреждена автоматически, так как права блокировать это решение второй раз у США не будет.

Отмечается, что формальные консультации с США в рамках спора были проведены 30 августа, а 18 октября Россия подала первый запрос на учреждение третейской группы по спору.

В начале июля ВТО приняла к рассмотрению уведомление России о начале консультаций по пошлинам США на импорт продукции из стали и алюминия.

Заместитель декана факультета мировой экономики и политики ВШЭ Андрей Суздальцев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил необходимость обновления ВТО.