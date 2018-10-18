Россия запросила учреждение третейской группы в ВТО по спору с США

Россия запросила создание третейской группы во Всемирной торговой организации (ВТО) по спору с Соединёнными Штатами в связи с применением дополнительных пошлин на сталь и алюминий со стороны США.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития.

Отмечается, что учреждение группы запрашивается после формальных консультаций, если на них стороны не находят пути разрешения спора.

Формальные консультации России с США в рамках спора были проведены 30 августа.

Глава Министерства экономического развития России Максим Орешкин в интервью RT заявил, что по итогам консультаций в ВТО по вопросу введённых США пошлин на алюминий и сталь не было достигнуто никаких договорённостей.

В начале июля ВТО приняла к рассмотрению уведомление России о начале консультаций по пошлинам США на импорт продукции из стали и алюминия.