Россия запросила учреждение третейской группы в ВТО по спору с США

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Россия запросила создание третейской группы во Всемирной торговой организации (ВТО) по спору с Соединёнными Штатами в связи с применением дополнительных пошлин на сталь и алюминий со стороны США.
Россия запросила учреждение третейской группы в ВТО по спору с США
  • © Xu Jinquan
  • globallookpress.com

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития.

Отмечается, что учреждение группы запрашивается после формальных консультаций, если на них стороны не находят пути разрешения спора.

Формальные консультации России с США в рамках спора были проведены 30 августа.

Глава Министерства экономического развития России Максим Орешкин в интервью RT заявил, что по итогам консультаций в ВТО по вопросу введённых США пошлин на алюминий и сталь не было достигнуто никаких договорённостей.

В начале июля ВТО приняла к рассмотрению уведомление России о начале консультаций по пошлинам США на импорт продукции из стали и алюминия.

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