Россия запросила учреждение третейской группы в ВТО по спору с США
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- globallookpress.com
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития.
Отмечается, что учреждение группы запрашивается после формальных консультаций, если на них стороны не находят пути разрешения спора.
Формальные консультации России с США в рамках спора были проведены 30 августа.
Глава Министерства экономического развития России Максим Орешкин в интервью RT заявил, что по итогам консультаций в ВТО по вопросу введённых США пошлин на алюминий и сталь не было достигнуто никаких договорённостей.
В начале июля ВТО приняла к рассмотрению уведомление России о начале консультаций по пошлинам США на импорт продукции из стали и алюминия.