Орешкин рассказал об итогах консультаций в ВТО по введённым США пошлинам

Глава Министерства экономического развития России Максим Орешкин в интервью RT заявил, что по итогам консультаций во Всемирной торговой организации (ВТО) по вопросу введённых США пошлин на алюминий и сталь не было достигнуто никаких договорённостей.

По его словам, в Москве считают введённые Вашингтоном пошлины на алюминий и сталь специальными защитными мерами американской стороны, которые не имеют ничего общего с вопросами национальной безопасности.

Орешкин заявил, что таким образом США защищают свой внутренний рынок от российских компаний.

Он отметил, что Россия после этого объявила о пакете мер по повышению обратных пошлин в отношении США.

«Тот ущерб, который нанесён нашей экономике таким решением США, нами рассчитан, он составляет порядка $600 млн. Порядка $100 млн мы уже компенсировали теми пошлинами, которые введены», — сказал министр.

Также он сообщил, что первый этап консультаций в ВТО «уже пройден», отметив, что содержание консультаций раскрывать нельзя.

«Но могу сказать, что этот этап уже пройден и здесь никаких договорённостей достигнуто не было, никакого прогресса нет. А это значит, что мы будем постепенно переходить к следующей стадии — стадии рассмотрения дела по существу в органе по разрешению споров ВТО», — заявил Орешкин.

По его словам, по завершении этой процедуры или в том случае, если она не будет завершена в течение трёх лет, Россия автоматически получит право ввести «целый набор пошлин» в отношении США для того, чтобы полностью компенсировать ущерб, полученный из-за решений американской администрации.

В начале июля ВТО приняла к рассмотрению уведомление России о начале консультаций по пошлинам США на импорт продукции из стали и алюминия.