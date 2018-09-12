Орешкин объяснил, почему Россия оспаривает в ВТО пошлины США

Повышение США пошлин на сталь не направлено на обеспечение национальной безопасности, а является защитной мерой. Такое мнение выразил глава Минэкономразвития России Максим Орешкин в кулуарах ВЭФ.

«Считаем, что то, что было введено США, следует трактовать исключительно одним способом — специальные защитные меры, против которых в рамках ВТО мы имеем право, и уже ввели первый пакет», — цитирует министра РИА Новости.

Ранее Орешкин рассказал о негативных последствиях для России в случае выхода из ВТО. По его словам, в случае выхода России из ВТО «все товары пойдут через Казахстан», а Россия «ничего не получит» и потеряет «нормальные каналы торговли, экспортные рынки».

В начале июля ВТО приняла к рассмотрению уведомление России о начале консультаций по пошлинам США на импорт продукции из стали и алюминия.