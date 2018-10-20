Эксперт оценил необходимость обновления ВТО

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Заместитель декана факультета мировой экономики и политики ВШЭ Андрей Суздальцев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил необходимость обновления Всемирной торговой организации.
Эксперт оценил необходимость обновления ВТО
  • © FABRICE COFFRINI
  • AFP

По словам эксперта, действия США меняют конфигурацию международной торговли, хотя подобные процессы регулирует именно ВТО.

«Выходит, что своими действиями Соединённые Штаты заменяют Всемирную торговую организацию. Это, конечно, не устраивает членов ВТО, отсюда и разговоры, и потребности как-то отрегулировать этот вопрос и отстроить ВТО, которая сама по себе, бесспорно, нужна», — заявил Суздальцев.

Как считает эксперт, Россия не будет разрывать связи с ВТО, а станет максимально использовать своё присутствие в этой крупной организации.

Ранее Россия запросила создание третейской группы во Всемирной торговой организации по спору с Соединёнными Штатами в связи с применением дополнительных пошлин на сталь и алюминий со стороны США.

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