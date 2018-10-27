«Турецкий поток» запустят до конца 2019 года

Короткая ссылка
Ввод в эксплуатацию обеих ниток газопровода «Турецкий поток» планируется осуществить до конца 2019 года.
«Турецкий поток» запустят до конца 2019 года
  • © Турецкий поток

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на материалы к визиту российского лидера Владимира Путина в Стамбул, где пройдёт саммит по Сирии.

Как ожидается, президент России в рамках поездки проведёт встречу со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. 

Ранее в «Газпроме» сообщили о завершении строительства 95% морской части «Турецкого потока». 

24 октября Путин на пресс-конференции с итальянским премьером Джузеппе Конте рассказал, что Россия изучает возможность подключения Италии к проекту газопровода.

Подробнее о переговорах лидеров России, Турции, Германии и Франции по Сирии в Стамбуле — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить