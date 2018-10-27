«Турецкий поток» запустят до конца 2019 года
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на материалы к визиту российского лидера Владимира Путина в Стамбул, где пройдёт саммит по Сирии.
Как ожидается, президент России в рамках поездки проведёт встречу со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Ранее в «Газпроме» сообщили о завершении строительства 95% морской части «Турецкого потока».
24 октября Путин на пресс-конференции с итальянским премьером Джузеппе Конте рассказал, что Россия изучает возможность подключения Италии к проекту газопровода.
Подробнее о переговорах лидеров России, Турции, Германии и Франции по Сирии в Стамбуле — в материале RT.