Завершено 95% морской части газопровода «Турецкий поток»

«Газпром» построил 95% морской части газопровода «Турецкий поток». Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

«На сегодняшний день суммарно по обеим ниткам уложено 1775 км труб, что составляет 95% от общей протяжённости морского участка газопровода. Завершено сооружение объектов берегового примыкания в России в районе Анапы, ведутся пусконаладочные работы, которые будут завершены в 2018 году», — говорится в сообщении.

Отмечается, что строительство приёмного терминала около турецкого посёлка Кыйыкёй продолжается.

Ранее Венгрия потребовала от ЕС не мешать реализации проекта «Турецкий поток», чтобы Центральная Европа имела возможность получать благодаря ему российский газ.