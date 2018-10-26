Завершено 95% морской части газопровода «Турецкий поток»

Короткая ссылка
«Газпром» построил 95% морской части газопровода «Турецкий поток». Об этом сообщается в пресс-релизе компании.
Завершено 95% морской части газопровода «Турецкий поток»
  • © turkstream.info

«На сегодняшний день суммарно по обеим ниткам уложено 1775 км труб, что составляет 95% от общей протяжённости морского участка газопровода. Завершено сооружение объектов берегового примыкания в России в районе Анапы, ведутся пусконаладочные работы, которые будут завершены в 2018 году», — говорится в сообщении.

Отмечается, что строительство приёмного терминала около турецкого посёлка Кыйыкёй продолжается.

Ранее Венгрия потребовала от ЕС не мешать реализации проекта «Турецкий поток», чтобы Центральная Европа имела возможность получать благодаря ему российский газ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить