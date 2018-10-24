Россия изучает возможность подключения Италии к «Турецкому потоку»

Короткая ссылка
Россия изучает возможность подключения Италии к проекту «Турецкий поток», заявил российский президент Владимир Путин на пресс-конференции с итальянским премьером Джузеппе Конте.
Россия изучает возможность подключения Италии к «Турецкому потоку»
  • © turkstream.info

«Мы изучаем все возможности: это и подключение Италии по различным маршрутам к «Турецкому потоку», это может быть через Болгарию, это может быть дальше через Сербию, Венгрию, это может быть через Грецию, это и сотрудничество в связи с увеличивающимся объёмом в будущем поставок по «Северному потоку — 2», — сказал он.

При этом он отметил, что на переговорах с Конте непосредственно «Северный поток — 2» не обсуждался.

Ранее Путин допустил, что одно из сухопутных продолжений «Турецкого потока» может пройти через Венгрию.

RT вёл прямую трансляцию пресс-конференции

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить