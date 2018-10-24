Россия изучает возможность подключения Италии к «Турецкому потоку»
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«Мы изучаем все возможности: это и подключение Италии по различным маршрутам к «Турецкому потоку», это может быть через Болгарию, это может быть дальше через Сербию, Венгрию, это может быть через Грецию, это и сотрудничество в связи с увеличивающимся объёмом в будущем поставок по «Северному потоку — 2», — сказал он.
При этом он отметил, что на переговорах с Конте непосредственно «Северный поток — 2» не обсуждался.
Ранее Путин допустил, что одно из сухопутных продолжений «Турецкого потока» может пройти через Венгрию.